Командование ВСУ допустило оплошность, в результате которой Вооруженные силы России смогли уничтожить их самый мощный истребитель Су-27. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«На кадрах, опубликованных 13 августа, показано, как на авиабазе в Миргороде был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины», — отметили в материале.

По мнению автора статьи, теперь руководство ВСУ ждет критика за то, что «оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет».

Российские военные успешно уничтожают дорогостоящие украинские и союзные военные объекты, используя баллистический ракетный комплекс «Искандер-М».

При этом в материале признали, что Су-27 является самым мощным истребителем, стоящим на вооружении ВВС Украины.

Ранее появились кадры уничтожения самолёта Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород, писал RT.

По данным Минобороны, ВС России ударили по движущейся по территории Курской области технике ВСУ с помощью беспилотника Zala. За ночь средства ПВО ликвидировали 14 украинских дронов над тремя российским регионами.