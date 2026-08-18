Под Рязанью арестовали россиянина, шпионившего на Украину

ФСБ арестовала под Рязанью россиянина, собиравшего данные для ГУР

Сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области гражданина России, собиравшего информацию об объектах Минобороны, энергетики и предприятиях ОПК. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина 1982 года рождения до 2022 года был гражданином Украины. Он по собственной инициативе установил через мессенджер Telegram связь с украинскими вербовщиками.

Против фигуранта возбудили уголовное дело о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Кубани силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал теракт против сотрудника военкомата Краснодарского края. Его взяли с поличным при извлечении бомбы из тайника.