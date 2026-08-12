ФСБ задержала агента Киева, который хотел подорвать машину сотрудника военкомата

На Кубани силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал устроить подрыв сотрудника военного комиссариата Краснодарского края. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Министерства обороны», — подчеркнули в ведомстве.

В сентябре 2025 года подозреваемый по собственной инициативе связался через Telegram с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Куратор за вознаграждение поручил ему совершить теракт — подорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата.

Мужчину задержали, когда он пытался забрать из тайника СВУ, начиненное взрывчаткой западного производства. Против злоумышленника возбудили дела по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном приобретении взрывного устройства. Его арестовали.

Ранее в Херсонской области задержали агента Киева, планировавшего теракт против военных.