Бойцы спецназа «Ахмат» не сдавались в плен под Курском

Алаудинов: ни один боец спецназа «Ахмат» не сдался в плен на Курском направлении

Ни один боец спецназа «Ахмат» не сдался в плен на Курском направлении. Об этом заявил командир отряда генерал-майор Апти Алаудинов.

Статья дополняется...

«В сторону Украины дышать боятся». Почему поведение МАГАТЭ настолько невнятное?

ОИ-2028 могут пройти без бокса. Угроза исключения реальна?

Запрет гаджетов для звонков в зоне спецоперации назвали оправданным

Альтушки против скуфов по-американски, или Зачем миру нужна «защита от дурака»

Кое-кто кое-где кое-чем. Релиз МАГАТЭ об обстреле Киевом ЗАЭС как скверный анекдот

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте