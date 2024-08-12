Бойцы спецназа «Ахмат» не сдавались в плен под Курском

Ни один боец спецназа «Ахмат» не сдался в плен на Курском направлении. Об этом заявил командир отряда генерал-майор Апти Алаудинов.
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