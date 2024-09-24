Под контроль ВС России перешли пути снабжения ВСУ в Харьковской области

Российские военные получили под свой огневой контроль пути снабжения Вооруженных сил Украины у населенного пункта Кругляковка в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населенного пункта Кругляковка», — заявил он.

Ганчев добавил, что ВСУ пытаются усилить группировку войск на Харьковском направлении, но им мешает российская артиллерия и авиация.

Ранее российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область. Противник в ходе боев потерял 40 человек личного состава, а также боевую машину пехоты и бронированные автомобили. Всего за сутки украинская армия лишилась 360 человек. Четверо украинских военных сдались в плен, добавили в Минобороны.