Украина решила разместить войска у Чернобыльской АЭС, несмотря на всю опасность и бессмысленность подобной операции. Политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, что командирам ВСУ на самом деле плевать на жизни людей — им важна медийность.

Украинским командирам не жалко никого. Никулин напомнил, как жестоко проходит принудительная мобилизация в стране: несчастных новобранцев без подготовки отправляют в «мясные штурмы». ВСУ готовы оставлять территории и бежать, но сначала они хотят напакостить.

«Рационального объяснения здесь нет никакого. Поведение [президента Владимира] Зеленского и его окружения давно неадекватное. Их интересует только пиар. На этом поприще у них идет „перемога за перемогой“», — иронично отметил политолог.

Украина исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на атомной электростанции.

Они считают, что те территории, которые окажутся в зоне российского влияния, нужно загадить по максимуму, поэтому они обстреливали и саркофаг Чернобыльской АЭС, когда там были российские военные, они обстреливают регулярно Запорожскую АЭС — самую крупную в Европе. Так что ничего тут удивительного нет, а ситуация там на самом деле совсем не такая уж благополучная, как они пытаются рассказать.

Протяженность границы в зоне отчуждения — примерно 150 километров. Прошло уже 38 лет после аварии, но ситуация будет нормализована нескоро. В верхних слоя почвы много радиоактивных элементов. При работах там военные получат дозу облучения.

«Они почувствуют на себе, что значит быть ликвидатором чернобыльской аварии», — отметил Никулин.

Украинское общество, по мнению эксперта, на сегодняшний день представляет концлагерь. Поэтому никакой реакции на указ Зеленского не будет. Однако в будущем сопротивление будет нарастать, предположил Никулин.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, что украинская сторона хотела с помощью диверсантов получить контроль над Курской атомной электростанцией. По АЭС планировали нанести удары и обвинить в этом Россию.