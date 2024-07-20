Почти все сбитые на Купянском направлении дроны ВСУ получили из США и Португалии

РИА «Новости»: ВСУ применяют на Купянском направлении БПЛА из США и Португалии

Украинские боевики использовали на Купянском направлении беспилотники, поступившие из США и Португалии. Об этом в комментарии РИА «Новости » рассказал начальник расчета противовоздушной обороны «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным Паук.

Собеседник агентства пояснил, что страны — производители беспилотников военные узнали, изучив их обломки.

«Украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия. Где-то 90 на 10%», — заявил Паук.

Также зенитчик заявил, что из-за качественной работы систем противовоздушной обороны на Купянском направлении больше не появляются украинские вертолеты и самолеты.

По его словам, количества действующей военной авиации у украинского командования стало недостаточно, поэтому с участка фронта, где воздушные суда становились легкими целями, их решили убрать.