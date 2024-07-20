Почти все сбитые на Купянском направлении дроны ВСУ получили из США и Португалии

РИА «Новости»: ВСУ применяют на Купянском направлении БПЛА из США и Португалии

Украинские боевики использовали на Купянском направлении беспилотники, поступившие из США и Португалии. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал начальник расчета противовоздушной обороны «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным Паук.

Собеседник агентства пояснил, что страны — производители беспилотников военные узнали, изучив их обломки.

«Украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия. Где-то 90 на 10%», — заявил Паук.

Также зенитчик заявил, что из-за качественной работы систем противовоздушной обороны на Купянском направлении больше не появляются украинские вертолеты и самолеты.

По его словам, количества действующей военной авиации у украинского командования стало недостаточно, поэтому с участка фронта, где воздушные суда становились легкими целями, их решили убрать.

Метод проб и ошибок. Как сделать секс в отношениях интереснее

Назвала бандитом. Мэр города на Урале судится с женой бойца СВО из-за поста в соцсетях

Взрыв «Валькирии». Что известно о заговоре против Гитлера в июле 1944 года

Глупость или диверсия? Как в Белгороде переврали победу под Прохоровкой

Главную защитницу мовы убрали во Львове. Кем была Ирина Фарион

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте