Украинская армия отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском направлении из-за действующих на этом участке российских систем противовоздушной обороны. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным Паук.

Он пояснил, что боевой авиации в украинской армии осталось немного, поэтому на этот участок ее перестали отправлять, так как все воздушные цели становятся легкой мишенью для российских сил.

«Вооруженные силы Украины не применяют сейчас в основном на данном участке фронта самолеты, вертолеты. Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет», — заявил Паук.

Он добавил, что его подразделение уничтожило достаточно много военного воздушного флота противника, который появлялся в небе раньше.

В минувший четверг, 18 июля, Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29, а также 74 беспилотника в зоне проведения специальной военной операции.

В последней сводке ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое положение по переднему краю, поразив шесть механизированных бригад ВСУ, а также две группы территориальной обороны в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Общие потери противника составили до 540 человек личного состава.