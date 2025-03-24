Почти три тонны гуманитарного груза доставили бойцам СВО из Солнечногорска

Гуманитарный конвой местного отделения организации «Боевое братство» доставил из Солнечногорска в курское приграничье почти три тонны всего самого необходимого. Груз предназначен для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Посылки доставили по нескольким адресам: в Центр приема гуманитарной помощи администрации Фатежского района, местным волонтерам и бойцам 1-го батальона 9-го мотострелкового полка.

Бойцы получили маскировочные сети, окопные свечи, питьевую воду, домашнюю выпечку и компот, два дровяных самовара, продукты питания длительного хранения, теплые вещи, медикаменты и два комплекта усилителей сигнала «Инкубатор». Все необходимое собрали активисты солнечногорского отделения «Боевого братства», предприниматели и неравнодушные жители.

«Особенно приятно, что свой бесценный вклад в общее дело вносит большое количество жителей Солнечногорска. К примеру, активисты волонтерской группы поселка Поварово „ZOV матерей Солнечногорья“ всегда держат руку на пульсе нашей работы. И когда они узнают, что мы отправляем очередной гуманитарный конвой, то обязательно готовят для бойцов вкусную домашнюю еду. Военнослужащие всегда очень благодарны за эту искреннюю заботу и внимание», — отметил руководитель отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о поддержке бойцов СВО в Подмосковье.