На Западе предрекли ВСУ тяжелые испытания в ближайшие три месяца

ABC News: следующие 2-3 месяца могут стать самыми тяжелыми в этом году для ВСУ

Украинская армия в ближайшие два-три месяца столкнется с самыми тяжелыми испытаниями в этом году из-за успехов ВС РФ на фронте и задержек западной помощи. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на западных экспертов.

Телеканал отметил, что российская армия превосходит украинскую по численности и экипировке. Кроме того, ВСУ опоздали с возведением оборонительных сооружений и не могут остановить последовательное продвижение войск ВС РФ.

«Следующие два или три месяца будут, возможно, самыми тяжелыми в этом году для Украины», — заявил эксперт Фонда Карнеги* Майкл Кофман.

Западные военные эксперты сходятся во мнении, что при таких условиях Россия возьмет верх в украинском конфликте, если только ВСУ не смогут нанести неожиданный удар. Но и в последнем случае вряд украинские бойцы смогут перейти в контрнаступление в этом году.

Ранее в Германии обеспокоились из-за тяжелого положения ВСУ на Донецком направлении в зоне спецоперации.

* Организация, выполняющая функции иноагента в России.