Почти 800 ветеранам СВО в Люберцах помогли оформить положенные льготы

В городском округе Люберцы для участников СВО и членов их семей действует 75 мер поддержки. Порядок их предоставления, а также оказание адресной помощи глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил на встрече с Героями и их семьями в формате выездной администрации.

«Госфонд „Защитники Отечества“, Ассоциация ветеранов, Комитет семей воинов Отечества, Центр поддержки участников СВО и их семей проводят колоссальную работу по адаптации наших защитников, сопровождение в решении важнейших вопросов. Так, 788 ветеранам боевых действий помогли оформить положенные льготы и ежемесячные выплаты. Активно помогаем с трудоустройством — ветеранам предложено более 100 вакансий в крупнейших предприятиях округа», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В Люберцах восьми семьям предоставили жилье по договорам коммерческого найма. Оборудовали 11 парковочных мест для ветеранов СВО, а также провели ремонтные работы в домах и во дворах.

С полным перечнем мер поддержки мер поддержки можно ознакомиться на сайте.

Напомним, в городском округе Люберцы участники, ветераны СВО и их семьи могут обратиться за помощью в Управление по работе с ветеранами СВО (тел. 8 (498) 732-81-39), Филиал госфонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Центр поддержки участников СВО и их семей (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3). Телефон горячей линии — 8(909)640-50-50.