Почти 80% ранений из-за дронов. Хирург заявил о «бесконтактной войне» в зоне СВО

Хирург Видок: в зоне СВО наблюдается «бесконтактная война»

Фото: РИА «Новости»

В зоне специальной операции по большей части наблюдается «бесконтактная война». Бойцы ВС России получают около 80% ранений из-за атак дронов-камикадзе, сообщил РИА «Новости» военный хирург передового госпиталя «Ахмат» с позывным Видок.

Он рассказал, что работал в Чечне — конфликт на Украине отличается.

«И медикам тяжелее, и медики страдают. Недавно погиб и наш товарищ», — поделился Видок.

От удара одного дрона-камикадзе могут пострадать несколько человек, объяснил командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным Гламур. По его словам, группы эвакуации — одна из приоритетных целей для операторов БПЛА.

В Донецкой Народной Республике сотрудник МЧС получил ранения из-за атаки беспилотника. Удар произошел во время тушения загоревшегося сухостоя в Горловке.

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