Почти 700 человек остались без света из-за удара ВСУ по Белгородской области

Гладков: боевики ВСУ обстреляли Грайворон, оставив без света почти 700 человек

Ночью Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. Без света остались почти 700 абонентов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Ночью ВСУ обстреляли город Грайворон. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — указал он.

Пострадали 10 частных жилых домов. Повреждения получили крыши, фасады, двери, хозяйственные постройки, заборы, выбило окна. Осколками посекло три машины. Несколько прилетов пришлось на предприятия. Пострадали два служебных автомобиля, в административном здании выбило окна.

Есть повреждения и на линиях газового и электроснабжения. Для проведения ремонта специалисты обесточили несколько улиц. Без света временно остались 691 абонент.

Накануне ВСУ ударили по региону дроном-камикадзе. Беспилотник атаковал сельхозтехнику предприятия в селе Богун-Городок. Пострадал водитель. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и рук.