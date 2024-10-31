Российские штурмовики вступили в бой с украинскими боевиками, в результате столкновения решили спасаться бегством около 70 солдат ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В ходе одного из штурмов, рассказывают бойцы, находили в окопах неотстрелянные гранатометы, которые противник бросил на позициях. По подсчетам штурмовиков, в том бою около 70 украинских боевиков спаслись бегством», — указали в ведомстве.

Еще больше боевиков ВСУ уничтожили. Многие из украинских военных сдались в плен.

Стрелок с позывным Марс рассказал, что в рядах ВСУ заметно падает боевой дух. По его словам, противник «слабо замотивирован и с радостью сдается в плен». Он уточнил, что речь идет о представителях теробороны — обычных мужчинах, которых насильно «кинули ТЦК».

Как сообщил телеканал SVT Nyheter, наемник ВСУ из Швеции погиб на Украине. Он сражался под Киевом и Артемовском.