Почти 60 беспилотников сбили над пятью регионами России за ночь

Средства ПВО сбили 59 БПЛА над Московской областью и еще четырьмя регионами

Системы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Два БПЛА ликвидировали над территорией Московской области, 45 — над территорией Брянской области, по три — над Тульской и Белгородской областями, шесть — над Курской.

Глава Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале добавил, что в результате массированного налета пострадавших среди местного населения нет.

«Все атаки отражены, все цели уничтожены! Благодарю подразделения противовоздушной обороны Минобороны, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!» — написал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью в понедельник сообщал, что силы ПВО сбили два украинских дрона над Раменским и Павлово-Посадским городскими округами. Оперативные службы выдвинулись на место падения обломков.