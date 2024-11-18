Почти 60 беспилотников сбили над пятью регионами России за ночь
Средства ПВО сбили 59 БПЛА над Московской областью и еще четырьмя регионами
Системы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Два БПЛА ликвидировали над территорией Московской области, 45 — над территорией Брянской области, по три — над Тульской и Белгородской областями, шесть — над Курской.
Глава Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале добавил, что в результате массированного налета пострадавших среди местного населения нет.
«Все атаки отражены, все цели уничтожены! Благодарю подразделения противовоздушной обороны Минобороны, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!» — написал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин ночью в понедельник сообщал, что силы ПВО сбили два украинских дрона над Раменским и Павлово-Посадским городскими округами. Оперативные службы выдвинулись на место падения обломков.