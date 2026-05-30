Почти 50 БПЛА уничтожили в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили 50 БПЛА в трех городах и семи районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Макс».

«По уточненной информации, минувшей ночью и утром в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни БПЛА», — написал он.

Помимо Таганрога, Матвеево-Курганского, Чертковского и Неклиновского района, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Сальск и еще четыре района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской.

В результате атаки в Таганроге пострадали два человека — мужчину и женщину доставили в больницу.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские БПЛА атаковали Никитовский район города.