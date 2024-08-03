Почти 4 тыс. человек остались без света после обстрела Таврийска

Сальдо сообщил об обстреле и последовавшем отключении света в Таврийске

Фото: РИА «Новости»

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Таврийске из-за обстрела. Без света остались около четырех тысяч человек. Об этом написал глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Противник намеренно навредил местным жителям, уничтожив объект энергетической инфраструктуры», — заявил он.

По словам Сальдо, поврежденную трансформаторную подстанцию пытались атаковать два дня.

Кроме того, он сообщил об обстреле жилого многоэтажного дома в Таврийске. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Орловской области два украинских беспилотника врезались в многоэтажку, при этом местный житель получил ранения.

Льготную IT-ипотеку изменили и продлили. Как взять жилищный кредит по новым правилам

Фермеры воплощают мечты. «Сырный фестиваль» в Истре вдохновил на открытие новых хозяйств

США придумали себе свою Венесуэлу. Холят и лелеют, но горшочек все равно не варит

Дорогая месть сенатора Савельева. Потерял деньги, свободу и неприкосновенность

Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте