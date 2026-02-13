Почти 30 тысяч окопных свечей отправили на передовую волонтеры Люберец за три года

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Волонтеры люберецкого фонда «Домашний очаг» за три года отправили на передовую почти 30 тысяч окопных свечей. Благотворительная организация активно поддерживает российских военнослужащих с момента своего основания, наладив производство широкого спектра необходимых изделий — от тактического снаряжения до предметов быта.

За три года деятельности фонда изготовлено 27 300 окопных свечей, 1 805 нашлемников, сплетено 280 маскировочных сетей. На передовую передано почти 200 коробок с медикаментами, а общий объем гуманитарных грузов достиг 143 тонн.

Помимо плетения сетей и вязания теплых вещей, волонтеры занимаются производством сухого душа и оперативно собирают адресные грузы, реагируя на конкретные запросы военнослужащих.

«За каждой этой цифрой — руки волонтеров, помощь жителей, участие школ, поддержка друзей фонда и неравнодушных людей. Мы видим, как наша работа помогает сохранять жизни, и это дает силы двигаться дальше», — отметила руководитель фонда Марина Исаева.

Фонд «Домашний очаг» продолжает деятельность и приглашает всех желающих присоединиться. Телефон для связи: +7-905-527-6530.