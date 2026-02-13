Почти 30 тысяч окопных свечей отправили на передовую волонтеры Люберец за три года
Волонтеры люберецкого фонда «Домашний очаг» за три года отправили на передовую почти 30 тысяч окопных свечей. Благотворительная организация активно поддерживает российских военнослужащих с момента своего основания, наладив производство широкого спектра необходимых изделий — от тактического снаряжения до предметов быта.
За три года деятельности фонда изготовлено 27 300 окопных свечей, 1 805 нашлемников, сплетено 280 маскировочных сетей. На передовую передано почти 200 коробок с медикаментами, а общий объем гуманитарных грузов достиг 143 тонн.
Помимо плетения сетей и вязания теплых вещей, волонтеры занимаются производством сухого душа и оперативно собирают адресные грузы, реагируя на конкретные запросы военнослужащих.
«За каждой этой цифрой — руки волонтеров, помощь жителей, участие школ, поддержка друзей фонда и неравнодушных людей. Мы видим, как наша работа помогает сохранять жизни, и это дает силы двигаться дальше», — отметила руководитель фонда Марина Исаева.
Фонд «Домашний очаг» продолжает деятельность и приглашает всех желающих присоединиться. Телефон для связи: +7-905-527-6530.