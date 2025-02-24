Почти 200 человек вернулись в восстановленные в Авдеевке квартиры

Около 190 жителей Авдеевки заселились в восстановленные квартиры. Об этом РИА «Новости» сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Он отметил, что мероприятия по восстановлению многоквартирного жилого фонда начались в освобожденном городе с августа 2024 года.

«Всего 111 семей, это 184 жителя Авдеевки, уже заселились в квартиры. На сегодняшний день выполнена работа по восстановлению систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии», — рассказал министр.

По его словам, к концу весны заселят еще 78 горожан. Местные жители отметили хорошее состояние квартир, в которых стабильно работает электричество, отопление и водоснабжение.

Дубовка подчеркнул, что работы по восстановлению жилого фонда проводят в многоквартирных и частных домах. На сегодняшний день восстановлено уже 54 жилища.

В восстановлении Авдеевки участвуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В ремонтных работах задействовали около 200 специалистов.

Ранее российский военнослужащий с позывным Крестик сообщил, что бойцы ВСУ минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке. Российские саперы обезвредили все мины после освобождения города.