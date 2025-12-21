Почти 20 школьников из Люберец наградили за помощь участникам СВО

Юные волонтеры из Люберец приняли участие в добровольческой работе благотворительного фонда «Домашний очаг». За это им вручили благодарственные письма.

Помимо грамот, ребята получили и новогодние сладкие подарки. Регулярно после занятий школьники плетут маскировочные сети, отливают окопные свечи, вяжут нашлемники, а также помогают в сортировке и сборе гумпомощи.

«Они делают важное дело, несмотря на юный возраст. Пример этих ребят должен вдохновлять их сверстников и показывать: доброта, ответственность и желание помочь — это настоящая ценность. Подрастающее поколение доказывает: настоящие патриоты живут рядом с нами», — сказала руководитель благотворительного фонда Марина Исаева.

Всего за три года работы представители фонда отправили на передовую более 30 тысяч окопных свечей, они изготовили свыше 260 маскировочных сетей и более 1500 нашлемников.