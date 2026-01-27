Почти 1,5 миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ

На прошлой неделе почти 1,5 миллиона жителей России столкнулись с перебоями в электроснабжении после ударов боевиков ВСУ по объектам энергетики. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его словам, националисты хотят создать для россиян ужасные условия жизни атаками на узловые распределительные подстанции.

«За прошедшую неделю из-за таких ударов ограничения в энергоснабжении ощутили порядка 1 миллиона 286 тысяч человек», — сказал Мирошник.

Посол отметил, что наиболее масштабные отключения зафиксировали в Донецкой Народной Республике, Брянской области, Луганской Народной Республике и Запорожской области.

«В Брянской области вторую неделю подряд атаковали Клинцовскую ТЭЦ. В результате очередного ракетного удара прервалась подача тепла населению, в зоне нарушения теплоснабжения оказались 12 детских дошкольных учреждений, пять учреждений здравоохранения и пять учреждений среднего образования», — уточнил он.

На прошлой неделе жители Орла остались без воды и света в результате атаки вражеских БПЛА.