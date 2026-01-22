Почти 1,4 тысячи без вести пропавших нашли в курском приграничье

Омбудсмен Москалькова: под Курском нашли почти 1,4 тыс. без вести пропавших

Около 1,4 тысячи без вести пропавших нашли в курском приграничье. В розыске остаются 452 человека, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова привело РИА «Новости».

«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых 1378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло», — рассказала она.

С 6 августа 2024 года удалось найти 524 тела погибших в местах массового захоронения.

Несколько дней назад Москалькова сообщила о передаче украинской стороне списка военнослужащих ВСУ, которых можно было бы обменять на российских бойцов. Омбудсмен подняла вопрос о возобновлении обменов пленными на встрече с уполномоченным по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом.