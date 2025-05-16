Почти 12 тысяч воскресенцев посетили памятные мероприятия к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудники учреждений культуры провели в каждом поселении городского округа памятные мероприятия. В общем сложности их посетило около 12 тысяч жителей Воскресенска.

На патриотических мероприятиях, которые проходили у мемориалов, обелисков и памятников погибшим воинам, присутствовали сотрудники администрации Воскресенска, депутаты, члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, участники боевых действий, труженики тыла, ветераны, волонтеры, школьники, воспитанники детских садов и неравнодушные жители.

Звучали патриотические песни, стихи, посвященные Победе, слова благодарности и глубокого уважения в адрес тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Память погибших в Великой Отечественной войне участники акций почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалам.