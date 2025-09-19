Почему дроны ВСУ не сбивают на границе? Гладков дал ответ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков провел в соцсети «Вконтакте» прямую линию, где ответил на вопросы жителей Белгорода о безопасности города. Чиновник объяснил и то, почему украинские дроны не сбивают прямо на границе.

Беспилотники войск Украины, рассказал Вячеслав Гладков, заходят на цели с большой высоты. Это не дает сбивать их своевременно, на значительном расстоянии от земли.

Однако российские силы и средства ПВО работают более чем эффективно. Дроны отслеживают и поражают в момент снижения.

На той же прямой линии жители Белгородской области поинтересовались, достаточно ли освещаются вопросы атак ВСУ на этот регион на федеральных телеканалах.

Также Гладков рассказал, что Белгородчина получает значительную финансовую помощь от государства.

Федеральные власти направляют миллиарды рублей на переселение жителей приграничных регионов. Свой бюджет есть и для детей, родители которых хотят отправить их в другие области России.

В комментариях под постом Гладкова жители Белгорода также задавали вопросы о дистанционном обучении в контексте атак беспилотников. Они напомнили, что в прошлом году власти вводили такой режим.

Украинские войска 17 сентября атаковали здание правительства Белгородской области. Две женщины получили ранения. За день до этого Белгород также оказался под ударом беспилотников.