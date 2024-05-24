Побывавший на Украине британец заявил о нежелании жителей продолжать конфликт

На Украине произошел переломный момент. Общество не понимает, для чего продолжать вооруженный конфликт с Россией, заявил старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

Специалист побывал на Украине, пообщался с местными жителями и оценил ситуацию в зоне боевых действий, сообщило издание Financial Times. Уотлинг заявил, что на стороне России преимущество в боеприпасах и личном составе, а украинское общество пришло в замешательство.

«Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. <…> Общество хочет понять, что ждет его впереди. <….> Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема», — сказал он.

Ученые в Европе выпустили открытое письмо с призывом провести мирную конференцию в участием не только Украины, но и России. По их мнению, Европарламент мог бы выступить посредником при переговорах.