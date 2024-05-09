Победу России на Украине назвали в Пентагоне угрозой для США | 360°

09 мая 2024, 01:08
Победу России на Украине назвали в Пентагоне угрозой для США
Глава Пентагона Остин: победа России обернется высокими издержками для США
Если Россия победит в конфликте на Украине, это приведет к немыслимо высоким издержкам для американской стороны. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, его процитировало РИА «Новости».
В среду глава Пентагона участвовал в слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты конгресса страны. Во время выступления Остин предположил, что в случае победы на Украине российские власти не остановятся на достигнутом.
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«Нет сомнений полагать, что президент РФ Владимир Путин остановится на Украине, это может означать немыслимо высокие издержки для США», — сказал он.
По словам министра обороны, нынешние траты американских властей на поддержку ВСУ остаются намного ниже по сравнению с ценой возможного «отречения» от Киева. Остин уверен, что в вопросе военной помощи Украине речь идет о безопасности и самих США.
Ранее глава Пентагона пообещал передать Украине столько тактических баллистических ракет ATACMS, сколько получится.
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