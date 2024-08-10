«Победителей не будет!» Белоруссия предупредила о конфликте в ЕС из-за дронов ВСУ
МИД Белоруссии: атака беспилотниками ВСУ может привести к конфликту в Евросоюзе
Запуск украинских дронов над Белоруссией может обернуться масштабный конфликтом в Евросоюзе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МИД.
«Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет!» — заявили в белорусском дипведомстве.
Дипломаты призвали «остудить воинствующих политиков», отметив, что ситуация крайне серьезная. Прилет дронов со стороны Украины в Белоруссию не останется без международно-правовой и субстантивной оценки. Такие преступления, подчеркнули в министерстве, могут привести к расширению зоны конфликта.
«При этом вовлечь пытаются Белоруссию, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития», — добавили в МИД.
В пресс-службе подчеркнули, что Белоруссия воспользуется своим правом на самооборону и ответит противнику.