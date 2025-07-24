Рекордсмен-легкоатлет из Курской области Евгений Катунин погиб в зоне СВО

Легкоатлет из Курской области Евгений Катунин погиб в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства физической культуры и спорта Курской области.

Катунину было 25 лет, он погиб в Донбассе. На СВО легкоатлет отправился в 2022 году, спустя несколько месяцев после начала спецоперации на Украине. Евгений занимался бегом с барьерами.

«Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа», — отметили в региональном министерстве.

Катунин — действующий рекордсмен Курской области в беге на 110 метров с барьерами. В 2021-м спортсмену присвоили звание мастера спорта России.

Ранее, в начале июля, в зоне СВО погиб командир 155-й бригады морской пехоты, полковник Сергей Ильин. Офицер совершил героический поступок, пожертвовав жизнью ради страны.