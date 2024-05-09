Победа будет за нами. Участник СВО поздравил ветеранов с 9 Мая | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 09:19 Победа будет за нами. Участник СВО поздравил ветеранов с 9 Мая Участники спецоперации поздравили ветеранов с Днем Победы

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Военнослужащие ВС России, участники специальной военной операции с передовых позиций поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Видео поздравлений опубликовала пресс-служба Минобороны.

«Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо за ваш героизм, самоотверженность и бесконечное мужество, проявленное на полях сражений Великой Отечественной войны и в тылу. Мы никогда не забудем ваш подвиг, победа будет за нами», — сказал один из бойцов.

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Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню Победы напомнил, что она далась стране очень тяжело. Миллионы советских солдат отдали свою жизнь за мирное небо над головой. Он призвал сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений.