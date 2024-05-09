Володин призвал сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне | 360°

Общество 09 мая 2024, 07:49 Володин призвал сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне Спикер ГД Володин: мы отстояли свободу и независимость огромной ценой РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с Днем победы. Он отметил, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи.

«Ценой 27 миллионов жизней наши отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма», — написал российский политик.

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Он подчеркнул, что страна гордится стойкостью своей армии. По словам Володина, нужно сохранить память о победе для будущих поколений.

«Наша страна — Россия — может быть только сильным государством», — подытожил председатель нижней палаты парламента.

Акт о капитуляции Германия подписала 7 мая 1945 года. Документ, вступивший в силу 9 мая, знаменует окончание войны. В России ежегодно 9 мая проводят праздничные мероприятия. Во всех уголках страны вспоминают подвиг советского народа.