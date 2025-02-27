Болгарский генерал Шивиков назвал СВО борьбой за мир без фашизма и извращений

Болгарский генерал Димитар Шивиков высказался о специальной военной операции на Украине фразой на русском языке: «Победа будет за нами!». Об этом сообщила «Российская газета» .

«Поддерживаю и выступаю за Россию, поскольку истина за ней в этом конфликте. Не потерплю, чтобы мне навязывали неправдивые и манипулятивные внушения продавшихся иностранным интересам индивидов», — заявил офицер.

Два дня назад генерал назвал СВО борьбой против «кровожадного торгаша» (президента Украины Владимира Зеленского), который уничтожает украинский народ и страну, а также обогащается «за счет трупов» и перепродажи поставленного странами Запада оружия.

Он подчеркнул, что Россия борется за мир без фашизма и извращенностей.

В прошлом Шивиков командовал 61-й Стрямской механизированной бригадой, а также батальоном во время миссии в Ираке и 18-м болгарским контингентом в Афганистане. Еще весной 2022 года болгарский генерал в эфире Болгарского национального радио заявлял, что СВО закончится победой Москвы.

Ранее бывший болгарский премьер-министр Бойко Борисов выступил против заключения с Украиной соглашения о сотрудничестве в области безопасности.