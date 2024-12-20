Экс-премьер Болгарии выступил против соглашения по безопасности с Украиной

Бывший премьер-министр Болгарии и глава партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов заявил, что не согласен подписывать двухстороннее соглашение с Украиной о сотрудничестве в области безопасности. Об этом заявил портал Euractiv.

«Бойко Борисов больше не поддерживает подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной», — сообщило издание.

По его мнению, в текущих обстоятельствах, а именно — при обсуждении мирных соглашений со стороны Евросоюза и США, — такой документ подписывать не стоит.

«Еще полгода назад мы бы категорически поддержали такое соглашение, но сегодня такая поддержка равносильна покупке завода 9 сентября (так в Болгарии называют очень плохую сделку — прим. ред.)», — сказал Борисов.

Врио премьер-министра технического правительства Болгарии Димитр Главчев должен был подписать документ на встрече с Владимиром Зеленским в четверг. Однако в болгарском парламенте партия Борисова имеет большинство мест, поэтому проект соглашения о сотрудничестве с Украиной не вынесли на голосование, и сделка сорвалась.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас призвала прекратить уговаривать Зеленского на мирные переговоры.