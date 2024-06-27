«По желанию». Россиянам рассказали о разнице между службой в зоне СВО и воинским учетом

Получившим гражданство России мужчинам необходимо встать на военный учет в соответствии с законами и конституцией. Об этом 360.ru рассказал генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Он объяснил, что каждый гражданин России имеет не только права, но и обязанности, в том числе связанные с защитой страны.

«Конечно, гражданин России должен стоять на воинском учете и при необходимости должен служить в Вооруженных силах, если будет объявлена мобилизация», — указал депутат.

Соболев подчеркнул, что в зону СВО сейчас рекрутируют людей по контракту и только на добровольной основе.

«Служба в зоне СВО и постановка на воинский учет — это совершенно разные вещи. В настоящее время мы призываем граждан по контракту только по их желанию. Никакого принудительного призыва и заключения контракта на сегодняшний день нет», — уточнил депутат.

Он также исключил возможность того, что иностранцу могут «подарить» гражданство за военную службу.

«Так вопрос не стоит. В нашем законодательстве такого нет», — напомнил генерал-лейтенант.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что участниками СВО стали около 10 тысяч бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Он напомнил, что год назад поручил создать на местах группы по работе с работающими в России иностранцами.