Многие подразделения украинской армии, находящиеся на передовой, укомплектованы всего на 30%, и пополнять их некем. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine .

«По уставу они вообще небоеспособны. Однако им постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции и так далее. А они даже обороняться не могут», — приводит издание слова бывшего начальника штаба «Азова»* Богдана Кротевича.

В призывных частях, по данным журнала, потери могут быть еще выше и достигать 90%. Личный состав порой на некоторых участках фронта живет не более четырех часов. Позиции удается удерживать только за счет переброски отдельных частей с одного направления на другое.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВСУ могут лишь удерживать имеющиеся позиции, а не наступать, но призвал российских военных не расслабляться.

* Запрещенная в России террористическая организация.