По Севастополю били из района Николаева

ТАСС: ракеты ATACMS по Севастополю 23 июня запустили из района Николаева

Обстрел Севастополя днем 23 июня вели из района Николаева, заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, сейчас идет работа по ликвидации расчета.

Понедельник, 24 июня, объявили в городе днем траура. Жертвами ракетного удара, по предварительным данным, стали три человека, среди погибших есть двое детей.

По информации Минздрава региона, травмы и ранения получили 124 человека, 27 из них — несовершеннолетние. Омбудсмен Мария Львова-Белова заявляла, что пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил после случившегося дело о теракте, на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Ответственность за террористическую атаку на город в воскресенье несут в том числе США, подчеркнули в Минобороны, пояснив, что координаты на цели для оперативно-тактических ракет ATACMS задают американские специалисты.