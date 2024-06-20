По объектам энергетики Украины нанесли групповой удар
ВС России нанесли групповой удар по энергетическим объектам на Украине
Российские военные ударили по объектам энергетики на Украине. В Минобороны заявили, что целью стала инфраструктура, которая снабжает оборонные заводы страны.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что указанные объекты обеспечивали производство вооружения и военной техники ВСУ. Все цели удара удалось поразить. Атака стала ответом на попытки Украины нанести ущерб по российским энергетическим объектам.
ВС России также ударили по местам дислокации украинских военнослужащих и техники в 105 районах в зоне проведения спецоперации. Противника атаковали при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск.
За сутки средства ПВО сбили более 70 дронов ВСУ и 21 снаряд, выпущенный из РСЗО HIMARS.