По объектам энергетики Украины нанесли групповой удар

ВС России нанесли групповой удар по энергетическим объектам на Украине

Российские военные ударили по объектам энергетики на Украине. В Минобороны заявили, что целью стала инфраструктура, которая снабжает оборонные заводы страны.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что указанные объекты обеспечивали производство вооружения и военной техники ВСУ. Все цели удара удалось поразить. Атака стала ответом на попытки Украины нанести ущерб по российским энергетическим объектам.

ВС России также ударили по местам дислокации украинских военнослужащих и техники в 105 районах в зоне проведения спецоперации. Противника атаковали при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск.

За сутки средства ПВО сбили более 70 дронов ВСУ и 21 снаряд, выпущенный из РСЗО HIMARS.