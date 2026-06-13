По Крымскому мосту приостановили движение
По Крымскому мосту приостановили движение автотранспорта
Утром 13 июня автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный информационный центр.
Присутствующих в зоне досмотра и на мосту призвали незамедлительно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности и соблюдать спокойствие.
В инфоцентре добавили, что при проезде к пунктам ручного досмотра на мосту затруднений нет.
Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Месту ЧП присваивали четвертый ранг сложности – наивысший из всех.
Спасатели работали при сильном задымлении, в помещениях сложной планировки и в условиях высокой пожарной нагрузки.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, в результате него пострадавших не было. Всего для тушения задействовали 22 единицы техники и 83 специалиста.