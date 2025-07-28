По каким целям нельзя бить «Орешником»? В список попали узлы ПВО

Баллистическая ракета «Орешник» не предназначена для ударов по нескольким видам целей. Такой анализ представили в Telegram-канале «Военная хроника».

По данным авторов поста, в частности, речь идет о целях вроде узлов ПВО, складов и аэродромов.

Там же они отметили, что применение ракеты для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске было логичным и понятным. Но при этом для объектов вроде аэродрома в Староконстантинове, по их словам, такая модель целеполагания неприменима.

Привели в канале и выдержки из доклада «Боевые действия в глубине обороны противника» 1983 года, где говорится о том, что в советское время для ударов по аэродромам предлагалось использовать ракету комплекса 9К72 (Р-17) с боеголовкой массой от 50 до 100 килограммов.

Ее аналоги сейчас — «Кинжал» и «Искандер», но не «Орешник».