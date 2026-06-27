По факту атаки ВСУ на объекты в Ростовской области возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ударом украинских военных по гражданским объектам в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье о террористическом акте.

По данным следствия, украинские боевики с помощью БПЛА атаковали музейный комплекс «Самбекские высоты», в котором на тот момент были посетители. В результате пострадали люди, их число уточняется.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов. В рамках расследования СК даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, ударивших по гражданскому объекту.

Ранее средства противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией более 660 беспилотников. Аппараты сбили в Крыму, Московском регионе, в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Ростовской и других областях.