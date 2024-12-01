«По-другому не понимают». Симоньян предложила назвать новое российское оружие «Розгами»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать один из видов нового российского оружия «Розгами». Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» .

«Сейчас батя мне пишет из Краснодара: „А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?“. В Краснодарском крае очень много орешника, весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу», — рассказала Симоньян.

По ее словам, этот разговор натолкнул ее на идею, что новое оружие, подобное баллистической ракете «Орешник», нужно назвать «Розгами». Наказание розгами применяли на Руси к непослушным детям, которые «по-другому не понимают». По мнению журналистки, враги России ведут себя именно как такие дети.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине завершится ядерным ультиматумом. Такой прогноз она сделала из-за атаки по России западным дальнобойным оружием и ответа на них.