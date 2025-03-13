«По дефолту». Политолог объяснил, почему пленных бойцов ВСУ нужно судить как террористов

Президент Владимир Путин заявил, что вторгшиеся в Курскую область военные ВСУ будут считаться террористами. Политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru подробно объяснил, почему на каждого, кто попал в плен на российской территории, нужно заводить уголовные дела.

«Любой иностранный гражданин, который незаконно пересек границу Российской Федерации, совершает уголовное преступление. Если он пересекает границу с оружием в руках и совершает преступления против мирного населения, такие как мародерство, убийство или изнасилование, то это все подпадает не только под статью „Незаконный переход государственной границы“, но и под статью „Терроризм“», — заявил эксперт.

Он напомнил, что на территории Курской области проводится контртеррористическая операция. В связи с этим данные о потерях ВСУ на этом участке по сводкам Минобороны выделены в отдельный сегмент.

«Владимир Владимирович, как юрист по образованию, интерпретирует действия ВСУ на территории России как террористическую акцию. Соответственно, ко всем пленным будут относиться точно так же, как к террористам, которых захватили в момент совершения преступления», — объяснил Сипров.

На вопрос о том, будут ли действовать какие-либо поблажки для тех военных, которых против их воли мобилизовали, политолог ответил, что такие случаи требуют отдельного разбирательства в рамках уголовного дела.

«Но если следовать букве и духу российских законов, то такие уголовные дела должны быть возбуждены автоматом. По дефолту, что называется. Против каждого, кто попал в плен на территории Курской области», — резюмировал эксперт.

Глава Генштаба Валерий Герасимов ранее доложил Путину, что в ходе боев в Курской области российские военные взяли в плен более 400 боевиков ВСУ.