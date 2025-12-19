«Плохое или очень плохое». Украине предрекли незавидную судьбу

Арахамия: если Киев заключит соглашение, то на плохих или очень плохих условиях

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия на форуме «Украина и мир впереди 2026» предупредил, что мирное соглашение для Украины будет либо плохое, либо очень плохое. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

«Есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть, оно (соглашение — прим. ред.) будет или плохое, или очень плохое, или его не будет», — сказал он.

Арахамия добавил, что мирное соглашение можно будет заключить только при участии американцев. В противном случае останется лишь военный путь решения проблемы.

По его словам, Киеву необходимы гарантии безопасности, что конфликт не продолжится. Он также добавил, что России нужен Донбасс, который она не хочет отдавать. Это «красная линия» для Украины.

Арахамия также раскритиковал пятую статью НАТО, назвав ее слабой из-за того, что в случае военной агрессии страны альянса должны собраться на консультации в течение 72 часов. Это потеря времени.

