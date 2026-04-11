Плесецк попытались атаковать дронами во время запуска спутников

Баканов: противник пытался атаковать Плесецк БПЛА во время запуска спутников

Во время запуска спутников широкополосного доступа в интернет противник пытался нанести удар беспилотниками по космодрому Плесецк. Об этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле.

По его словам, несмотря попытку сорвать плановый запуск спутников, совместные боевые расчеты Роскосмоса и космических войск выполнили поставленную задачу.

«У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому», — рассказал Баканов.

Сведений о количестве беспилотников и возможных последствиях атаки он не привел.

В ходе встречи с президентом в преддверии Дня космонавтики глава Роскосмоса также заявил о начале переговоров с партнерами по МКС о системах резервирования безопасности на будущей Российской орбитальной станции (РОС).