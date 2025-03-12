Командование ВСУ на Курском направлении не эвакуирует раненых с поля боя, оставляя их умирать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы допроса украинского военнопленного Евгения Полторацкого.

«„Трехсотых“ (раненых — прим. ред.) не забирают, говорят, что смысла нет забирать. <…> Загоняют туда и назад могут вообще не забрать», — заявил он.

Полторацкий рассказал, что подвергся принудительной мобилизации. Его забрали прямо с улицы и уже через два дня отвезли на полигон, где готовили инструкторы НАТО. Когда Евгений отказался идти на передовую в зоне боевых действий, его избили и отправили против воли.

Ранее попавшие в плен украинские военнослужащие выразили желание стать гражданами России и получить соответствующие паспорта. В российском плену их кормят и содержат лучше, чем в их собственной армии.