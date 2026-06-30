Военнослужащие ВСУ отправили группу дезертиров в полк штурмовиков «Скала» после поимки. Об этом рассказал военнопленный Франц Юрашик, его слова привел ТАСС .

«У меня друг был, с СЗЧ его отправили в „Скалу“. Пробовали смотаться впятером. Три дня гонялись за ними, вычислили и избили», — отметил пленный боевик ВСУ.

Юрашик добавил, что мобилизованных украинцев, у которых нет денег для определения в «нормальную часть», несмотря на здоровье и возраст, без разбора отправляют в штурмовые подразделения.

Также пленный признал, что ВСУ столкнулись с большими потерями в ходе боевых действий на Купянском направлении. При этом военнослужащие его бригады несли потери, даже когда базировались в тыловом районе.

Ранее российские военные после освобождения Богодаровки начали продвигаться к ключевому узлу ВСУ в Днепропетровской области.