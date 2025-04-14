Некоторые военнослужащие ВСУ ничего не делали на позициях и стреляли не целясь. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Коротков, сообщило РИА «Новости» .

Боец раскритиковал украинское командование и рассказал, что военным не давали четких приказов.

«Мы сидели вот на позиции, ничего не делали. Просто сидели. Мы стреляли по-сомалийски, не целясь, вообще никуда. Дед не может там по рации нормально сказать, у него давление поднимается», — подчеркнул Коротков.

Он добавил, что попал на передовую из тюрьмы, где отбывал срок за кражу. Перед отправкой на поле боя бывший заключенный прошел курс базовой подготовки продолжительностью 47 дней. По его словам, занятия длились по 45 минут, из которых 15 минут инструктора что-то объясняли, а остальное время «стояли курили».

Ранее командир батальона ВС России с позывным Гвоздь рассказал, что военные ВСУ выкапывали себе укрытия и пути сообщения под жилыми домами на Запорожском направлении. После продвижения российских войск боевики рассредотачивались.