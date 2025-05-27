«Худой, как собака». Российский военный в украинском плену потерял 37 килограммов

Российский военный, освобожденный из украинского плена, в эфире телеканала «Звезда» признался, что в плену потерял 37 килограммов. В воскресенье завершился масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000».

«Смотри, я худой, как собака, стал. Потерял 37 килограммов. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь», — сообщил военный своей супруге в телефонном разговоре.

Во время последнего этапа обмена на родину вернулось 303 российских военнослужащих. Договоренности об обмене достигли на переговорах делегаций в Стамбуле 16 мая. Всего в рамках обмена Россия вернула 1000 военнопленных.

Российские военные пробыли в плену от нескольких месяцев до 1,5 года. Один из освобожденных рассказал, что в плену их зверски избивали и унижали.

Украинские военнопленные рассказали RT, что командование минирует лагеря, в которых солдаты ВСУ проходят военную подготовку. Их предупреждали, что если попробуют сбежать, то взорвутся.