Пленный украинец рассказал, как его взяли в плен бойцы спецназа «Ахмат»

Бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области взяли в плен трех украинских боевиков. Подробности операции рассказал ТАСС один из пленных.

Он сообщил, что его группа столкнулась с российскими военными. Солдаты ВСУ спрятались в окопе.

«Они (спецназ — прим. ред.) прошли. И наш старший доложил в рацию. Возвращаются назад. Завязался бой. Начали стрелять, забросали нас гранатами. Я упал, лег. Потом сказали: „Вставай“. Встал. Нас троих взяли, троих убило», — рассказал пленным.

Левуш отметил, что его часть стояла в Сумской области, потом их на машинах «Козак» перебросили в Курскую область.

Пленный украинец Михаил Шкода рассказал, что украинским военным приказали продвинуться по Курской области как можно дальше, при этом по возможности не ввязываться в бои.