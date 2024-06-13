«Делать все назло». Украинцы будут мстить родине за насильственную мобилизацию

Украинцы, которых насильно заставили служить в ВСУ, сделают все, чтобы «внутренне отомстить» своей стране. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко YouTube-каналу Politeka.

Ведущая спросила у эксперта, к чему может привести мобилизация на Украине, при которой людей «пакуют на улице» и избивают.

«Данная ситуация — это метод запугивания граждан, это метод формального подхода к формированию вооруженных сил. Потому что насильственно мобилизованный боец — это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен», — сказал Бондаренко.

По его словам, не мотивированный солдат будет «делать все назло». Он захочет отомстить тем, кто поступил с ним плохо. Именно поэтому насильственная мобилизация не приведет к эффективному результату, считает политолог.

Ранее в Одессе подрались сотрудники военкомата и медики из бригады скорой помощи. Потасовка началась из-за того, что врачей не хотели выпускать из здания.