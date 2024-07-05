Пленный сообщил о поражении батальона ВСУ под Авдеевкой

Российские военные полностью уничтожили 401-й батальон 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в боях на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий этого подразделения Александр Прудников, попавший в российский плен.

По его словам, о практически полном уничтожении батальона стало известно 21 июня.

«Нам поставили задачу выйти на помощь, но понимали, то 401-й батальон уже почти весь уничтожили. В целом в бригаде очень большие потери, много без вести пропавших и отказников», — рассказал Прудников.

Военнопленный уточнил, что на боевые позиции его отправили в одиночку вместо группы, которая погибла там совсем недавно.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по сослуживцам в ЛНР, а затем отказали в эвакуации из лесополосы получившим ранения.